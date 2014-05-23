بالصور.. مجهولون يشوهون بوسترات “السيسى” بقرية سلمنت بالشرقية

قام مجهولون بتمزيق وتشويه بوسترات حزب النور الداعمة للمشير عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر بقرية سلمنت التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

جدير بالذكر أن حزب النور يشهد هجمة شرسة منذ بداية حملته لدعم السيسي رئيسًا لمصر والتي تعرض خلالها أمين شئون عضوية الحزب بالتبين بحلوان لإطلاق الخرطوش عليه وأصيب في قدمه ثم قام مجهولون بعدها بمحاولة زرع قنبلة تحت بيته لكنها انفجرت فيهم ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة الآخرين الذين لاذوا بالفرار.

فيما تم حرق مقر الحزب بمحافظة أسوان، ووصلت تهديدات بالقتل وحرق السيارات والممتلكات لبعض كوادر الحزب بمحافظة قنا، بالإضافة لتشويه وتمزيق الدعايا في عدد من محافظات الجمهورية.