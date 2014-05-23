البيت الأبيض يرحب بحذر بتصريحات «بوتين» بشأن انتخابات أوكرانيا

رحبت الولايات المتحدة بحذر، الجمعة، بتصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التي وعد فيها باحترام «خيار الشعب الأوكراني»، في الانتخابات الرئاسية، الأحد.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني: «سنرحب بصدور مؤشر من الروس يظهر قبولهم بنتائج انتخابات حرة وعادلة وديمقراطية في أوكرانيا».

ويعكس حذر المتحدث وربطه ترحيب بلاده بشروط، نوعا من الشك لدى واشنطن في تصريحات «بوتين».

وتتهم الولايات المتحدة منذ أسابيع روسيا بتعمد زعزعة استقرار أوكرانيا.

وأضاف: «نركز حاليا على حسن سير هذه الانتخابات بشكل حر وعادل».