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بالفيديو: كليب المونديال يجمع شاكيرا بحبيبها بيكيه

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الجمعة 23-05-2014 15:27

في إطار تحضير أغنيتها "La La La" الخاصّة بالمونديال، استعانت النجمة العالمية اللبنانية الأصل Shakira بحبيبها Gerard Pique لاعب فريق برشلونة لتصوير الكليب.

وقد ظهر Pique في الكليب وهو يلقي بالكرة برأسه إلى والدة طفله Shakira، التي تتلقاها بدورها بصدرها بحركات رائعة، قبل أن تتركها لابنهما Milan الذي يمرّرها لفيل.

ولم تكتفِ Shakira، بطلة الأعمال الخيرية،  بظهور حبيبها في الكليب، بل استعانت أيضاً بزملائه من فريق برشلونة، وعلى رأسهم Lionel Messi وCesc Fabregas، و Neymar وغيرهم.

 

 

 

 

 

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