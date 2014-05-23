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سيرين عبد النور: أنا بخير

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سيرين عبد النور: أنا بخير سيرين عبد النور: أنا بخير

الجمعة 23-05-2014 17:50

طمأنت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور جمهورها إلى سلامتها، إثر إنقاذ فريق عمل مسلسلها المصري "سيرة الحب" من انفجار قنبلة في مصر، على الرغم من أنّ سيرين لم تكن مرتبطة بتصوير أيّ مشهد لها في ذلك اليوم.

وقالت سيرين عبر تويتر: "أنا بخير. والحمد لله على سلامة كلّ العاملين والممثلين في مسلسل "سيرة الحب" يللي كانوا في الفندق لحظة اكتشاف القنبلة. الله يحميكن ويحمي ".

 

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