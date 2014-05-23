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طبيب مصري يكشف حقيقة مرض نور الشريف لأول مرة

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طبيب مصري يكشف حقيقة مرض نور الشريف لأول مرة طبيب مصري يكشف حقيقة مرض نور الشريف لأول مرة

الجمعة 23-05-2014 17:59

سبّب الإعلامي والطبيب خالد منتصر حالة من القلق الشديد في أوساط جمهور الفنان المصري نور الشريف، بعد أن كشف عن حقيقة مرضه الذي ظلّ مبهماً لشهور طويلة.

وقال الدكتور خالد في تغريدة له على حساب منسوب إليه على تويتر: "الفنان نور الشريف، من المؤكّد أنه يعاني من مرض عضال. هذا استنتاجي بعد مشاهدته في لقاء . أرجو من الله أن يمنّ بالشفاء على هذا الفنان الرائع".

وفي تغريدة أخرى، قال: "لعنة الله على السجائر، حرمتنا من العبقري أحمد زكي، وأتمنى ألا تحرمنا من نور الشريف".

 

 

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