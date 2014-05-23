هيفا وهبي ترفض حذف مشاهد حسين الإمام من مسلسلها

سبّبت وفاة الفنان المصري حسين الإمام مشكلة كبيرة لصناع مسلسل "كلام على ورق" الذي كان الفنان الراحل يُشارك فيه.

فمشاهد تصوير الفنان لم تكن قد أُنجزت بعد، لأنّ معدّل تصوير مشاهده كان بطيئاً ولم يكن مكثفاً.

ويعقد المخرج محمد سامي حالياً جلسات عمل مكثفة مع المؤلف محمد سيد بشير ومصطفى سرور منتج العمل والمستشار الإعلامي لهيفا وهبي، بطلة العمل، لمحاولة إيجاد حلّ.

وقد علم "سيدتي نت" أنّ هناك مشاركين في المسلسل اقترحوا حذف مشاهد حسين الإمام جميعها والاستعانة بفنان آخر لتصويرها بدلاً منه، إلا أنّ هيفا والمخرج رفضوا ذلك كنوع من التقدير.

وفي معلومات خاصّة، علمنا أيضاً أنّ إهداءً خاصاً لروح الراحل سوف تتمّ كتابته على تتر المسلسل المزمع عرضه في شهر رمضان المقبل.

شاهدوا هيفاء وهبي تبكي حسين الإمام على الهواء

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