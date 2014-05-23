نجوى فؤاد: تصالحت مع اعتماد خورشيد ولن أكشف عن الوسطاء

أكدت الفنانة والراقصة نجوى فؤاد إنها عقدت مؤخراً جلسة تصالح مع السيدة اعتماد خورشيد وذلك بعد تلاسنات عدة حدثت بينهما شهدت عليها وسائل الإعلام.

وكانت اعتماد قد اتهمت نجوى بأنها عملت خادمة في البيوت فردت نجوى بأن اعتماد سيدة عجوز وتخرف ووصفتها بالمرتزقة، وذلك في لقاء سابق مسجل صوتيا لـ"سيدتي نت" مع نجوى فؤاد فتحت فيه النار بشكل كبيرعلى اعتماد.

ولكن بعدما تصالحت نجوى مع اعتماد أكدت لنا انه لم يكن هناك ثمة خلافات بينهما فما حدث أن هناك شائعة غير لطيفة تم إطلاقها.

وأشارت الفنانة انها جلست معها مؤخرا في دعوة عشاء، وتبادلا وجهات النظر.

أما عن الوسطاء اللذين عملوا على هذه الصلحة بينهما، قالت نجوى لا يهم أحد أن يعرف من هو الشخص الذي توسط ليصالحنا أو حتى ان أصبحنا صديقات أم تصالحنا فقط.

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