الملحن مشعل العروج مع زوجته نوال الكويتية في "الموازين"

انتهت استعدادات "قيثارة الخليج" نوال الكويتية من التحضير لحفلها في مهرجان "الموازين" في المغرب في الخامس من يونيو (حزيران) المقبل، حيث سيتم استقبالها بزفّة مغربية لحظة وصولها مساء الثالث من يونيو قادمة من تركيا (قبل أن تبدأ حفلاتها من خلال جولة فنية تشمل لندن وفرنسا وأميركا)، إلى فندق "تور حسان" في الرباط كنجمة خليجية تشارك للمرة الأولى في مهرجان "الموازين" وسوف يتم تكريمها من قبل إدارة المهرحان كنجمة للأغنية الخليجية الرومانسية الكلاسيكية.

وكانت نوال الكويتية قد اختارت أغنية طربية من التراث المغربي مدتها 12 دقيقة لغنائها ليلة حفلها وذلك تكريماً منها للشعب وللفن المغربيين. وقد تحفظت نوال عن ذكر اسم الأغنية لتكون مفاجأة ليلة حفلها. وللمرة الأولى يرافقها زوجها الملحن مشعل العروج الذي سيشرف بنفسه على حفلها.

وسترافق نوال الكويتية فرقتها الموسيقية المؤلفة من 34 عازفاً بقيادة المايسترو هاني فرحات. وقد اختارت نوال قفطاناً مغربياً يتناسب لونه مع إضاءة المسرح المعدّة لحفلها. كل هذه التحضيرات أشرف عليها زوجها مشعل العروج ومستشارها الإعلامي الكابتن عادل الذي سيسبقها إلى "الموازين" بعدّة أيام تحضيراً لوصولها برفقة زوجها وابنتها حنين. وكانت نوال قد انتهت من طرح قصيدة "الدموع " من كلمات الأمير بدر بن محمد بن سعود الكبير وألحان ناصر الصالح. كما علم "سيدتي نت" أنه سيكون هناك تعاون بين نوال والفنان رابح صقر قد يكون من خلال "ديو" أو لحن.

وقد علمت "سيدتي" أن "فانز" نوال قد جهّز مفاجأة لها وللصحافة أثناء إقامتها للمؤتمر الصحفي فيvilla des arts . وبعد انتهاء حفلها ستعود نوال إلى تركيا في السادس من يونيو. ولربما قد تلتقي مع الفنان محمد عبده قبل سفرها حيث سيصل محمد عبده إلى الرباط في الرابع من يونيو.