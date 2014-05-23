صحيفة سعودية: اتجاه لإقالة لجنتي الانضباط والحكام بالكامل

اقترب الاتحاد السعودي لكرة القدم من اتخاذ قرار نهائي بشأن لجنتي الانضباط والحكام ويبدو أن الأمور تتجه في مسار إقالة اللجنتين بالكامل.

ذكرت صحيفة الجزيرة" أن اتحاد الكرة السعودي يجد في هذا القرار قبولا بين غالبية أعضاء المجلس بسبب الجدل الكبير الذي أثارته اللجنتين في الشارع الرياضي خلال الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة أن هذا الإجماع دعا الاتحاد لتشكيل لجنة تقييم لعمل لجنتي الانضباط والحكام لإصدار القرار النهائي بعد دراسة شاملة.

وتسببت اللجنتان في لغط كبير في الشارع الرياضي سواء بالأخطاء التحكيمية المتكررة واختيار الحكام لإدارة المباريات أو بسبب القرارات المعاقبة للجماهير والمسؤولين في الأندية.