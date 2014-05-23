“حفتر”: السيسى يذكرنى بـ”ناصر” .. وحاربت مع الجيش المصرى في حرب 1973

وجه اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة والجيش الوطني في ليبيا، التحية للشعب المصري والجيش المصري، قائلا : “أحيي السيسى الذي يذكرنا بعبارات الزعيم جمال عبد الناصر”.

وأضاف حفتر في مداخلة هاتفية علي قناة CBC : “مصر بلدي وحاربت مع جيشها عام 1973″ ، و “كرامة مصر محفوظة دائما في قلوبناوالمشير السيسي هو الذي فتح الباب للتغيير وإن شاء الله سيكون رئيسا”.

في سياق آخر ، قال حفتر ، أن الإخوان المسلمون كانوا سببا في الاضطرابات في كثير من الدول العربية،لافتا أن من الضروري أن تتحد الدول العربية لمواجهة ذلك التنظيم الإرهابى.

وذكر حفتر، أنه لم يتلق أي دعم من أي دولة عربية ، مضيفا “أدعوكم لمشاهدة مظاهرات اليوم التي تعتبر تفويضا من الشعب لنا” .

وعن الوضع في ليبيا ، تابع حفتر ، سنشكل مجلسا رئاسيا للدولة وحكومة مؤقتة لمدة 9 أشهر على الأكثر ،و أن الانتخابات من الممكن أن تجرى في ليبيا بعد قرابة العام ، مضيفا أن إذا اراد الشعب ترشحه للرئاسة فلن يتأخر.