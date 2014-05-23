خالد تليمة :معندناش مانع نتسجن لتحقيق أحلامنا

قال خالد تليمه أحد قيادات التيار الشعبي إن ” الحكاية باختصار أننا لسنا أمام مجرد انتخابات رئاسية عادية لكننا أمام معركة بين الماضي و المستقبل ” .

وأشار تليمة خلال كلمته على على منصة مؤتمر المرشح الرئاسي حمدين صباحي الختامي بميدان عابدين إلى حالة الناشط السياسي أحمد دومه في السجن قائلا “أنا كنت عنده في السجن وهو كويس ..و لسنا لدينا مانع في دخول السجن في سبيل تحقيق أحلامنا ” .

كما علق على كلمة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ” انا هصحي المواطنين من الفجر” ، قائلًا ” لسنا في احتياج لأحد يصحينا من الفجر المصريين يريدون العدل ويحققلهم العدالة الاجتماعية والحرية والعيش والكرامة ، كل حلمنا التخلص من الاستبداد ” .