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شيخ الأزهر : خطة متكاملة لمواجهة الفكر التكفيري والإرهابي

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شيخ الأزهر : خطة متكاملة لمواجهة الفكر التكفيري والإرهابي شيخ الأزهر : خطة متكاملة لمواجهة الفكر التكفيري والإرهابي

استعرض فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال اجتماعه بكل من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ووكيل الأزهر الدكتور عباس شومان وضع خطة متكاملة لمواجهة الفكر التكفيري والإرهابي والمتشدد على أن يتم تنفيذها بجميع مناطق الجمهورية مع التركيز على سيناء ، وعلى القرى والنجوع ، ومحاولة الوصول لكل طوائف المجتمع المصري.

كما طالب الأمام الأكبر بإعداد خطة دعوية متكاملة لشهر رمضان تُنفّذ من خلال التعاون والتنسيق الكامل بين المكتب الفني لفضيلة الإمام الأكبر ووزارة الأوقاف، وستكون البداية بقافلة دعوية شهرية تضم مائة من علماء الأزهر والأوقاف.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على توفير الدعم الكامل من الأزهر الشريف لاستمرار هذه القوافل الدعوية .

ا.ش.ا

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