المغرب تدشن خطة لمحاربة البطالة

أطلقت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربية، الجمعة، مشروع إعداد خطة استراتيجية وطنية للتشغيل بهدف محاربة البطالة.

وتوقعت الوزارة أن يتم الكشف عن الصيغة النهائية لهذه الاستراتيجية، يوليو المقبل، على أن يتم اعتمادها رسميا، في سبتمبرالمقبل.

وتم الإعلان عن انطلاق أعمال بلورة هذه الاستراتيجية في حفل نظمته وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربية بالعاصمة، الرباط.

وفي كلمة له خلال الحفل قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي، عبد السلام الصديقي، إن بلورة هذه الاستراتيجية يهدف إلى تمكين البلاد من مقاربة شاملة للتشغيل ومحاربة البطالة على الأمد القصير والمتوسط والبعيد.

شار إلى أن نسبة البطالة لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة يبلغ 19.3 % خلال السنة الماضية ومعدل البطالة لدى حاملي الشهادات 16.3 %، ولدى غير الحاصلين على شهادة 4.5 %، وتمثل النساء 27.8% من نسبة العاطلين 2013، حسب إحصاءات وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.