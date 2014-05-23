تظاهرات في مدن ليبيا تأييدًا لـ “حفتر”

تظاهر اليوم الجمعة، الآلاف من الشعب الليبي في أنحاء البلاد تأييدًا لعملية “كرامة ليبيا” التي يقودها اللواء المتقاعد “خليفة حفتر”؛ من أجل تطهير الدولة من الجماعات الإرهابية والمتشددين والمسلحين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين.

وكانت قد خرجت دعوات من قيادات ليبية تنادي بضرورة خروج الشعب الليبي إلى الميدان والشوارع اليوم الجمعة؛ لتأييد تحركات “حفتر” التي اكتسبت زخمًا من الشارع ومن قادة الجيش والمؤسسات ضد الحكومة والبرلمان والتطرف المنتشر في ليبيا.

ورفع المتظاهرون صور القائد “حفتر”، ورددوا هتافات مؤيدة لاستمرار عملية الكرامة.

ويذكر أن “حفتر” قد دعا مجلس القضاء إلى تشكيل مجلس حكم مدني لإدارة شئون الدولة، تتركز مهامه في تكليف حكومة طوارئ انتقالية، والإشراف على إجراء الانتخابات البرلمانية.