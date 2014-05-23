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“أولاند” يعرب عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمنى بالعراق

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“أولاند” يعرب عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمنى بالعراق “أولاند” يعرب عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمنى بالعراق

استقبل الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند اليوم الجمعة بقصر الأليزيه بباريس مسعود البرزانى رئيس كردستان العراق الذى يزور فرنسا حاليا.

وأعرب الرئيس الفرنسى خلال اللقاء عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمنى بالعراق ، معبرا ـ في نفس الوقت ـ عن أمله فى أن تنتهى العملية الانتخابية الجارية بكل شفافية وفى اطار احترام الاستحقاقات الدستورية.

وأكد على دعم بلاده لتشكيل حكومة مصالحة بالعراق فى اطار روح الوحدة مما سيسمح لكافة المجتمعات بأن تكون ممثلة وأن تستجيب للتحديات التى تواجهها البلاد حاليا.

ونوه برغبة باريس فى تعزيز علاقاتها مع اقليم كردستان العراق فى اطار المؤسسات الفيدرالية العراقية.

ا.ش.ا

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