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بوردو يعين سانيول مديرا فنيا للفريق

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بوردو يعين سانيول مديرا فنيا للفريق بوردو يعين سانيول مديرا فنيا للفريق

(إفي): أعلن نادي بوردو الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة التعاقد مع اللاعب الدولي السابق ويلي سانيول كمدير فني جديد للفريق خلال الموسمين المقبلين خلفا لفرانسيس جيلو.

ووقع سانيول (37 عاما) مدرب منتخب فرنسا تحت سن 19 عاما، على العقد اليوم قبل أن يتوجه إلى جزيرة ريونيون مع ، بحسب ما ذكرته صحيفة (ليكيب).

وكان بوردو يسعى للتعاقد مع مساعد المدير الفني لريال مدريد، أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان، إلا أن المفاوضات لم تنجح، بحسب ما أعلنه هذا الأسبوع رئيس النادي جان لويس تريو.

ونفى تريو أن يكون عدم إتمام المفاوضات يعود لكثرة مطالب زيدان، معترفا بأن إلتزام زيزو مع ريال مدريد وتأقلم أسرته على العيش في مدريد كانا وراء عدم التوصل لاتفاق.

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