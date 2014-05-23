أنشيلوتي: أحلم بتحقيق العاشرة لريال مدريد منذ يومي الأول

(إفي): أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أنه حلم بالتتويج بالكأس العاشرة في تاريخ فريقه ريال مدريد الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا منذ اليوم الأول في منصبه.

وأوضح أنشيلوتي في تصريحات لصحيفة (دايلي ميل) البريطانية عشية خوض المباراة النهائية في التشامبيونز أمام أتلتيكو في لشبونة "منذ اليوم الأول لي في مدريد حلمت بالكأس".

لكنه حذر من خطورة خصمه "أتلتيكو فريق قوي للغاية، سبب لنا المشاكل في الليجا، نعرفهم جيدا، ونعرف قدر أنفسنا ايضا".

وعن مهاجم الروخيبلانكوس دييجو كوستا، تحدث كارلو "إنه لاعب كبير، خطير فعلا، بإمكانه الاندماج مع أسلوب تشيلسي اذا انتقل اليه حقا".

وأشار الى أن الفوز الكبير على بايرن ميونخ الألماني، حامل اللقب، في نصف النهائي منح فريقه دفعة معنوية هائلة، وأظهر القدرات الخططية للاعبيه، حيث نفذ رونالدو وجاريث بيل ومودريتش ودي ماريا أدوارا دفاعية بإتقان.

وأضاف "بايرن لم يلعب بأسلوب هاينكس، بل بأسلوب جوارديولا، هذه ليست الطريقة الألمانية، كان أدائهم مباشر في العام الماضي وكانت فاعلية الهجمات المرتدة أكبر".

كما أثنى على علاقته برئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، مشيرا الى أنه سعى للتعاقد معه منذ 2006 حين كان مدربا لميلان الإيطالي، وحين ابتعد عن منصبه اضطر للانتقال لتشيلسي الإنجليزي.