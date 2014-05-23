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ديل بوسكي: اللياقة الذهنية هي من ستحسم نهائي دوري الأبطال

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ديل بوسكي: اللياقة الذهنية هي من ستحسم نهائي دوري الأبطال ديل بوسكي: اللياقة الذهنية هي من ستحسم نهائي دوري الأبطال

(إفي): أكد فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم أن "اللياقة الذهنية ستكون حاسمة" في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وأتلتيكو "لأن القوى خائرة"، وقال إن الحارس إيكر "كاسياس مؤسسة يجب على ناديه العناية به، وكوكي لاعب سيكون جوهريا في ".

ولم يتردد ديل بوسكي عند الإجابة على سؤال يتعلق بمفتاح الفوز في النهائي الذي يقام غدا السبت بالعاصمة البرتغالية في تصريحات لقناة (موفيستار) "الذهن يلعب دورا كبيرا. إنهم في حالة تأثر كبير من أجل تحقيق أهداف الموسم، لكن القوى خائرة، واللياقة الذهنية شديدة الأهمية".

وأبرز المدير الفني لفريق الماتادور على وجه الخصوص شخصيتي إيكر كاسياس قائد الريال والمنتخب، وكوكي نجم وسط الروخيبلانكوس.

وقال عن الأول "الحراس يعمرون أكثر في الملاعب، وكاسياس لم يكبر في السن كثيرا.. لقد بدأ يافعا للغاية وهو مؤسسة بالنسبة لريال مدريد، ومن الجيد أن يحافظ النادي على لاعب يتمتع بهذه الخبرة وبهذه اللياقة، كما أظهر في كأس الملك ودوري الأبطال".

وفيما يتعلق بكوكي، أكد دل بوسكي على تصريحات شابي هيرنانديز، الذي توقع أن يكون صانع ألعاب أتلتيكو "في المستقبل رجلا محوريا للمنتخب".

وأسهب ديل بوسكي في الثناء على أتلتيكو مدريد "إنه فريق منظم ومتحمس، فريق لعب بالتواضع المطلوب ولم يفكر بأنه أقل أو أفضل من سواه، وأعتقد أنها قيم مهمة جدل لأي فريق".

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