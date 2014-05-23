ميدو ينفي نية استقالته إذا لم يفز على الهلال

نفى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك الأنباء التي انتشرت حول نيته تقديم استقالته في حال إذا لم يفز على الهلال في مواجهتهما بالجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وكانت أنباء قد زعمت أن ميدو أبلغ الجهاز المعاون أنه سيستقيل حال ما إذا لم يفز على الهلال.

وقال ميدو في تصريحات لصحيفة (قوون) السودانية: "ما قالته الصحافة كذب ولم يحدث، الهلال فريق كبير وأي فريق نجح في الوصول لدور المجموعات يستق الاحترام".

وأضاف "مباراة السبت تعتبر هي الأولى لي في المجموعات، وأعرف نقاط الضعف في الهلال ولن أصرح بها حتى لا تكشف طريقة اللعب، والتشكيل سيشهد عنصرا جديدا".

وأوضح بحسب الصحيفة "دومينيك سيكون هو العنصر الجديد في تشكيل الزمالك".

ودخل دومينيك قائمة الزمالك بعد عودته من المهمة الدولية مع منتخب موريتانيا.

وأشار ميدو "لاعبو الهلال يملكون خبرة كبيرة وفريق شرس، ولكننا أيضا نمتلك الخبرة وقادرين على قلب الطاولة رغم أن المباراة بدون جمهور".

وأتم "الهلال لم يدخل المنافسة حتى الآن رغم امتلاكه النقاط الثلاثة، فالمشوار مازال طويلا".