أخبار عاجلة

تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
مساء الانوار: ذكريات خوان ماكيدا مع ريال مدريد -
تغطية خاصة - العرابي: الإخوان لديهم حالة من الفزع ويبحثون عن ملاذ آمن خارج أمريكا -
تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية -
تغطية خاصة - محمد حلان: الرئيس السيسي رد الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد أن أهملت خلال الفترة الماضية -
تغطية خاصة - عاجل .. وصول الرئيس السيسي لمقر الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدافع الهلال: نأمل تكرار سيناريو مازيمبي مع الزمالك

Google+ Print
مدافع الهلال: نأمل تكرار سيناريو مازيمبي مع الزمالك مدافع الهلال: نأمل تكرار سيناريو مازيمبي مع الزمالك

يأمل ديفيد سيمبو مدافع الهلال السوداني أن ينجح فريقه في تكرار ما حدث أمام مازيمبي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وذلك أمام الزمالك خلال مواجهتهما يوم السبت باستاد الدفاع الجوي.

ويحل الهلال ضيفا على الزمالك في الجولة الثانية ويبحث الأبيض عن فوزه الأول، مقابل الفريق السوداني الذي يطمع في عدم الهزيمة لمواصلة الصدارة بعد فوزه على مازيمبي بهدف.

وقال المدافع السيراليوني لصحيفة (كفر ووتر) السودانية: "نعيش تجربة مثيرة في دوري أبطال إفريقيا، حققنا فوزا رائعا على مازيمبي أسعدنا به جماهير الهلال".

وأضاف "نأمل في تكرار ذلك السيناريو أمام الزمالك".

وكان الزمالك قد خسر أمام فيتا كلوب في الجولة الأولى بنتيجة 2-1.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع