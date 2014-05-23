مدافع الهلال: نأمل تكرار سيناريو مازيمبي مع الزمالك

يأمل ديفيد سيمبو مدافع الهلال السوداني أن ينجح فريقه في تكرار ما حدث أمام مازيمبي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وذلك أمام الزمالك خلال مواجهتهما يوم السبت باستاد الدفاع الجوي.

ويحل الهلال ضيفا على الزمالك في الجولة الثانية ويبحث الأبيض عن فوزه الأول، مقابل الفريق السوداني الذي يطمع في عدم الهزيمة لمواصلة الصدارة بعد فوزه على مازيمبي بهدف.

وقال المدافع السيراليوني لصحيفة (كفر ووتر) السودانية: "نعيش تجربة مثيرة في دوري أبطال إفريقيا، حققنا فوزا رائعا على مازيمبي أسعدنا به جماهير الهلال".

وأضاف "نأمل في تكرار ذلك السيناريو أمام الزمالك".

وكان الزمالك قد خسر أمام فيتا كلوب في الجولة الأولى بنتيجة 2-1.