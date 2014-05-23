ميدو يرشح الهلال للتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

رشح أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك فريق الهلال السوداني للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عن المجموعة الأولى.

ويلتقي الزمالك مع الهلال في استاد الدفاع الجوي مساء السبت في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري الأبطال.

وقال ميدو في تصريحات نشرتها صحيفة (كفر ووتر) السودانية: "الهلال فريق متميز وظهرت إمكاناته أمام مازيمبي، ومؤهل للوصول لنصف النهائي".

وأضاف "لاعبو الزمالك يعلمون المطلوب منهم جيدا أمام الهلال ولن نتوان في مواجهة السبت وسنسعى للفوز".

وكان الزمالك قد خسر أمام فيتا كلوب 2-1، بينما فاز الهلال على مازيمبي 1-0.