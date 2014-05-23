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صحيفة سودانية: الزمالك يجهز ' مؤامرة بالمياه ' ضد الهلال

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صحيفة سودانية: الزمالك يجهز ' مؤامرة بالمياه ' ضد الهلال صحيفة سودانية: الزمالك يجهز ' مؤامرة بالمياه ' ضد الهلال

أشارت صحيفة (الأسياد) الورقية السودانية في عددها الصادر يوم الجمعة إلى أن مسؤولي الزمالك يجهزون مؤامرة ضد الهلال في مواجهتهما يوم السبت باستاد الدفاع الجوي.

ويحل الهلال ضيفا على الزمالك في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي، وتقام المباراة في السابعة مساء السبت.

وعلى عهدة صحيفة (الأسياد) فإن مسؤولي الزمالك يخططون لمؤامرة كبيرة ضد الهلال وتتمثل في ري الملعب وغمره بالمياه قبل فترة كافية من أجل تعطيل لاعبي الهلال.

وأضافت أن لاعبي الزمالك سيخوضون اللقاء بأحذية المطر، وهو ما لم يجهزه فريق الهلال مما يمنح الأبيض أفضلية على الأزرق.

ولا بديل للزمالك عن الفوز على الهلال من أجل إعادة المجموعة لنقطة الصفر بعد خسارته أمام فيتا كلوب في الجولة الأولى 2-1، وفوز الأزرق بهدف على مازيمبي.

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