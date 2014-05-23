حملة “السيسي” تطرق الأبواب بالمنيا قبل ساعات من الصمت الإنتخابي

قال عبد الرحمن الداقوفي الكاتب الصحفي، والمسئول بالمكتب الإعلامي لحملة السيسي بالمنيا، إن الحمله دشنت فاعليه لطرق الأبواب بالقري والعزب والنجوع البالغ عددها 450 علي مستوي المحافظه، ولذلك للدعايه للمشير وتعريف المواطنين به وبرنامجه الإنتخابي، وذلك قبل بدء فترة الصمت الإنتخابي.

وأشار الداقوفي أن أعضاء الحمله بالمنيا تلقوا تعليمات من الحمله المركزيه بالقاهره، تشدد علي ضرورة الإلتزام بفترة الصمت الإنتخابي وعدم خرقها، تحت أي ظرف أو مسمي أحتراماً للقانون ولحق الناخبين، وكذا عدم التصريح لأي من وسائل إعلام .