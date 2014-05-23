حزب النور: الهجوم الكبير علينا بسبب تأييدنا للسيسي دليل على قوتنا

أكد المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الهجوم الكبير الذي يقع على الحزب دليل على مدى قوته على الأرض.

وأضاف عبد المعبود خلال كلمته بمؤتمر “النور” لدعم “السيسي” بالشرقية اليوم، أن الحزب لا يعرف الإقصاء لأي أحد ولكن هناك من يريد إقصاء الحزب، مشيرًا إلى أن الهجوم عليه دليل على قوته.

وقال عبد المعبود، “الكل ينتظر موقف حزب النور ولو لم يكن الحزب قويًا ما انشغل به وبمواقفه المنشغلون”، مشددًا “لكي تعرف مدى قوتك انظر لمقدار الهجوم عليك”.

جدير بالذكر أن المؤتمر يشارك فيه الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، والمهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، والدكتور إبراهيم بركات، رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بالشرقية، والدكتور أحمد شفيق، عضو الهيئة العليا لحزب النور، والعقيد مهندس، متقاعد، أيمن الباجوري، أمين حزب النور بالشرقية، والمهندس محمد جمال، أمين شئون عضوية الحزب بالمحافظة.