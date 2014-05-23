ماكينة “درس القمح” تقتل شاب في العقد الثاني من عمره بالأقصر



> لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه أن سقط داخل ماكينة درس القمح بقرية الرزيقات بحري بارمنت غرب الأقصر.

كان اللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر قد تلقي اخطارا بالواقعة من العميد عصام يس مأمور مركز شرطة ارمنت، يفيد بمصرع علي أحمد يوسف احمد، 16 سنة، طالب بالثانوي الصناعي، ومقيم بقرية الرزيقات بحري بارمنت.

وتبين من التحريات أن الطالب كان يشارك في عملية درس القمح مع أسرته فسقط داخل الماكينة التى فرمته ولقي مصرعه في الحال.

تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر .