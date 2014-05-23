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شبانة: نشكر لجنة الأندية ولكن رابطة النقاد ستوفر وسيلة نقل أعضاءها للإسكندرية

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شبانة: نشكر لجنة الأندية ولكن رابطة النقاد ستوفر وسيلة نقل أعضاءها للإسكندرية شبانة: نشكر لجنة الأندية ولكن رابطة النقاد ستوفر وسيلة نقل أعضاءها للإسكندرية

وجه محمد شبانة رئيس رابطة النقاد الرياضيين الشكر للمستشار مرتضي منصور رئيس لجنة الأندية لفكرته بتوفير أتوبيس خاص لنقل الصحفيين لتغطية اجتماع لجنة الاندية بنادي سموحة بالإسكندرية نهاية شهر مايو الحالي.

وقال شبانة فى تصريح اليوم الجمعة  إن الرابطة ستقوم بتوفير هذا الأتوبيس وستكون مسؤولة عن نقل الزملاء الصحفيين والشكر موجه للجنة الاندية علي فكرتها ، وأضاف أنه من الأدوار المهمة لرابطة النقاد توفير وسيلة نقل لائقة للزملاء الي موقع الاحداث المهمة.

وتابع أنه من المقرر أن يرافق الزملاء أحد أعضاء المكتب التنفيذي ، موضحا أنه سيتم التواصل مع نادي سموحة لتوفير وجبة غذاء لكل زميل تسدد ثمنها من خلال صندوق الرابطة.

ا.ش.ا

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