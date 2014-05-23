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بالصور.. القوى السياسية بالإسكندرية تتظاهر بسيدي جابر قبل بدء الصمت الانتخابي

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بالصور.. القوى السياسية بالإسكندرية تتظاهر بسيدي جابر قبل بدء الصمت الانتخابي بالصور.. القوى السياسية بالإسكندرية تتظاهر بسيدي جابر قبل بدء الصمت الانتخابي

صورة للمظاهرة

تظاهر المئات من الأحزاب والقوى السياسية بالإسكندرية ومؤيدو المشير “عبد الفتاح ” داخل ميدان سيدي جابر، حيث كانت قد نظمت القوى السياسية مسيرة من القائد إبراهيم إلى سيدي جابر، لدعم المرشح الرئاسي قبل بدء الصمت الانتخابي، وقد تقدم المسيرة فرقة موسيقية عزفت أغاني وطنية مكونة من 300 فرد مكونين علم وتم توزيع بوسترات للمشير لكل فرد 10 بلونات وكاب عليه صورة المشير، وذلك في إطار دعوة المواطنين للمشاركة بالإدلاء بإصواتهم يومى 26 و27 مايو من الشهر الجاري.

وقام المشاركون برفع صور المشير “عبد الفتاح السيسي”، وعلم مصر ولافتات تأييد له، ولافتات حزب الوفد المؤيدة للسيسى، وقاموا بتوزيع بوسترات على المارة والمواصلات العامة والملاكي تطالب المواطنين بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وقد طافت سيارة مزودة بالميكروفونات منطقة سيدى جابر، دعمًا للسيسى وتخلل الوقفة الأغاني الوطنية.

وقد طافت سيارات مزودة بميكروفونات منطقة سيدى جابر تردد الاغانى الوطنية، حاملين رمز “النجمة”.

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