“الموسوي” ينفي زيارة رئيس الوزراء العراقي لإيران

نفى على الموسوي، المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي اليوم الجمعة، قيام الاخير بزيارة الى ايران ، مؤكدا أن المالكي موجود حاليا في بغداد وليس في جدوله أي زيارة في الوقت الراهن .

وقال الموسوي في بيان صحفي اليوم الجمعة ،من المؤسف أن تقوم بعض وسائل الاعلام بالترويج لأخبار ليس لها صلة بالواقع تماما ، مشيرا الى أن بعض وسائل الاعلام روجت قبل أيام أن رئيس الوزراء نوري المالكي قام بزيارة سرية لإيران وكذبنا الخبر وقتها ، واليوم نجدد تكذيب الأخبار التي تحدثت عن زيارة سرية للمالكي الى طهران .

وأكد الموسوي ، أن المالكي موجود حاليا في بغداد وليس في جدوله أي زيارة في الوقت الراهن .

ومن جانبه نفي ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي اليوم الجمعة، زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى ايران لكسب تأييدها بشأن الولاية الثالثة، مؤكدا عدم وجود أي زيارة رسمية إلى طهران في الوقت الحالي.

وقال القيادي في الائتلاف النائب خالد الأسدي، إن الانباء التي تحدثت عن زيارة رئيس الوزراء إلى العاصمة الإيرانية طهران لكسب تأيد الجمهورية الاسلامية للحصول على ولاية ثالثة غير صحيحة وعارية عن الصحة.

وأضاف الأسدي، أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إذا أراد زيارة طهران أو أي دولة اخرى فسوف يقوم بالزيارة بشكل رسمي بصفته رئيس الوزراء وليس كما تتصور بعض وسائل الاعلام، نافيا وجود أي زيارة رسمية للمالكي الى طهران في الوقت الحالي.

يذكر أن صحيفة الحياة اللندنية كانت قد ذكرت اليوم الجمعة، أنها علمت من مصادر مطلعة على برنامج زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي لطهران غدا، أنه سيبلغ المسؤولين الإيرانيين عدم تمسكه بالترشح لولاية ثالثة حفاظا على وحدة التحالف الوطني المنقسم على نفسه في هذه المسألة، بحسب الصحيفة .

ا.ش.ا