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“شاروخان” ثاني أغنى ممثل بالعالم بثروة تقدر بـ600 مليون دولار

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“شاروخان” ثاني أغنى ممثل بالعالم بثروة تقدر بـ600 مليون دولار “شاروخان” ثاني أغنى ممثل بالعالم بثروة تقدر بـ600 مليون دولار

شاروخان ثاني أغنى ممثل بالعالم
>ارشيفية

حصل الممثل والمنتج الهندي شاروخان على لقب ثاني أغنى ممثل في العالم في قائمة شركة “ويلث إكس” لأثرياء نجوم هوليوود وبوليوود.

وأفاد موقع “تايم أوف إنديا” أن شاروخان حصل على الترتيب الثاني من بين عشرة ممثلين في القائمة ،بعد الممثل الكوميدي، جيري سينفيلد (60 عاماً) الذي ظهر في أعلى القائمة بثروة قدرت بلغت نحو 820 مليون دولار.

وأضاف الموقع أن شاروخان الممثل الهندي الوحيد في القائمة، وأتى قبل كبار ممثلي هوليوود مثل توم كروز، وتوم هانكس، وآدم ساندلر، إذ قدرت ثروته بنحو 600 مليون دولار.

يذكر أن صاحب الشعبية الكبيرة في الهند والعالم مثل في أكثر من 50 فيلماً، ويعتبر من المشاركين المنتظمين في مهرجان كان السينمائي السنوي.

وفي ذات القائمة، جاء الممثل توم كروز ثالثاً بثروة قدرت بـ480 مليون دولار، وتبعه الممثلان جوني ديب وتايلر بيري بحوالى 450 مليون دولار لكل منهما، كما شلمت القائمة عدداً من الممثلين الحائزين على جوائز أوسكار.

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