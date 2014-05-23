منسق تمرد بالمنيا: جاءت اللحظه لرد الجميل لمن أنحاز للشعب

قال محمد مختار ، منسق حركة تمرد المنيا ، ومسؤول اللجنة الشبابية بحملة المشير عبد الفتاح السيسي ، إنَّ الشباب المصرى لعب دوراً كبيراً فى ثورتي 25 يناير, و 30 يونيو، ووقف في وجه نظام فاسد أدار البلاد لمدة 30 عاماً وأسقطه، ثم جاء نظام آخر أراد أن يعيد سيرة الفساد الأولي فأسقطه الشباب خلال عام واحد.

ووجه “مختار” ، التحية إلي الجيش المصري قائلاً ، إنه انحاز لشعبه ، ولم ينحاز لأي فصيل أو تيار، والقوات المسلحه قادره علي تحمل كل الصعوبات التي تمر بها البلاد, ومواجهتها سواء كانت في الداخل أو الخارج.

وأشار أن الشعب المصري هو صاحب الإنجاز الحقيقي, وقام بثورتين أعادة الكرامة والحرية, وأثبتت أنه شعب عظيم, ووقف أمام جماعه إرهابية أخذت من الدين ستار لتحقيق أهدافها، علي حساب المصلحة الوطنية ، لذلك نجح شباب تمرد في جمع ملايين من الإستمارات التي تطالب بعزل مرسي وجماعته.

وأوضح مختار، أن الجيش المصري منذ نشأته وهو يخرج لنا رجال عظماء أمثال الزعيم جمال عبد الناصر, ونري الأن التفاف الشعب المصري حول المشير عبد الفتاح السيسي, وهو مادفع تمرد للوقوف معه لتحقيق رغبة الشعب العظيم.