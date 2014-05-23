رئيس نيجيريا يبحث مع زعماء أفارقة سُبل مواجهة تهديدات «بوكو حرام»

قال متحدث باسم الرئيس النيجيري، جودلاك جوناثان، إن رئيس البلاد سيتوجه إلى جنوب أفريقيا لبحث سبل التعامل مع التطرف في أنحاء القارة مع زعماء أفارقة.

يأتي الاجتماع بعد تحذيرات من نيجيريا وجيرانها بأن جماعة «بوكو حرام» تشكل الآن تهديدًا للمنطقة.

وقتلت الجماعة الإسلامية المتشددة آلاف النيجيريين في هجمات مسلحة على مدى 5 سنوات وخطفت أكثر من 200 تلميذة مؤخرًا.

وقال روبن أباتي، المتحدث باسم «جوناثان»، إن زعماء من أنحاء القارة الأفريقية سيجتمعون قبل مراسم أداء جاكوب زوما، رئيس جنوب أفريقيا، اليمين السبت لـ«يبحثوا بتركيز اتخاذ إجراء فعال لدحر وباء الإرهاب في أفريقيا».