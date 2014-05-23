أخبار عاجلة

تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
مساء الانوار: ذكريات خوان ماكيدا مع ريال مدريد -
تغطية خاصة - العرابي: الإخوان لديهم حالة من الفزع ويبحثون عن ملاذ آمن خارج أمريكا -
تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية -
تغطية خاصة - محمد حلان: الرئيس السيسي رد الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد أن أهملت خلال الفترة الماضية -
تغطية خاصة - عاجل .. وصول الرئيس السيسي لمقر الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

كوكي: أتليتكو مدريد يجب أن يقاتل حتى آخر لحظة فى النهائي الأوروبي

Google+ Print
كوكي: أتليتكو مدريد يجب أن يقاتل حتى آخر لحظة فى النهائي الأوروبي كوكي: أتليتكو مدريد يجب أن يقاتل حتى آخر لحظة فى النهائي الأوروبي

طالب كوكى لاعب نادى اتلتيكو مدريد لكرة القدم زملائه بان يقاتلوا حتى آخر قطرة عرق فى مواجهة الجار ريال مدريد فى نهائى دورى الابطال الاوروبى.

وكان اتليتكو قد فاز ببطولة الدورى الاسبانى للمرة الاولى منذ 18 عاما بعد تعادله مع برشلونه فى استاد كامب نو كما نجح فى الوصول للمباراة النهائية لدورى الابطال للمرة الاولى منذ 40 عاما.

غير ان اتليتكو سيواجه الجار الريال فى المباراة النهائية فى لشبونه والاخير يسعى للفوز الاوروبى العاشر واللقب الاوروبى الاول منذ عام 2002.

وقال كوكى فى تصريحات لصحيفة “أس” الاسبانية “يجب ان نكون فى اعلى درجات التركيز لكى نهزم ريال مدريد.هم يملكون واحدا من افضل الفرق فى العالم واللعب فى مواجهتهم امر فى غاية الصعوبة”.

واضاف “لقد نجحنا فى الفوز عليهم على استاد برنابيو والتعادل فى استاد كالديرون فى الدورى لكنهم اطاحوا بنا من بطولة كأس اسبانيا.المواجهة القادمة ستكون فى غاية الصعوبة وسوف نلعب حتى آخر قطرة كما لو كانت آخر مباراة فى حياتنا”.

ا.ش.ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا