كوكي: أتليتكو مدريد يجب أن يقاتل حتى آخر لحظة فى النهائي الأوروبي

طالب كوكى لاعب نادى اتلتيكو مدريد لكرة القدم زملائه بان يقاتلوا حتى آخر قطرة عرق فى مواجهة الجار ريال مدريد فى نهائى دورى الابطال الاوروبى.

وكان اتليتكو قد فاز ببطولة الدورى الاسبانى للمرة الاولى منذ 18 عاما بعد تعادله مع برشلونه فى استاد كامب نو كما نجح فى الوصول للمباراة النهائية لدورى الابطال للمرة الاولى منذ 40 عاما.

غير ان اتليتكو سيواجه الجار الريال فى المباراة النهائية فى لشبونه والاخير يسعى للفوز الاوروبى العاشر واللقب الاوروبى الاول منذ عام 2002.

وقال كوكى فى تصريحات لصحيفة “أس” الاسبانية “يجب ان نكون فى اعلى درجات التركيز لكى نهزم ريال مدريد.هم يملكون واحدا من افضل الفرق فى العالم واللعب فى مواجهتهم امر فى غاية الصعوبة”.

واضاف “لقد نجحنا فى الفوز عليهم على استاد برنابيو والتعادل فى استاد كالديرون فى الدورى لكنهم اطاحوا بنا من بطولة كأس اسبانيا.المواجهة القادمة ستكون فى غاية الصعوبة وسوف نلعب حتى آخر قطرة كما لو كانت آخر مباراة فى حياتنا”.

ا.ش.ا