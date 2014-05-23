بالصور.. مسيرة حاشدة لـ “النور” بطنطا لدعم “السيسي” بمشاركة قيادات الحزب

نظّم المئات من أعضاء حزب النور السلفي بمدينة طنطا اليوم الجمعة مسيرة حاشدة لتأييد المشير عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وانطلقت المسيرة من أمام مستشفى جامعة طنطا مرورًا بشارع البحر.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات مؤيدة للسيسي وقاموا بتوزيع منشورات “لماذا ندعم السيسي رئيسًا لمصر؟”، لتوضيح الأسباب التي دعت الحزب لدعم السيسي.

وشهدت المسيرة تجاوبًا وترحابًا شعبيًا واسعًا من أهالي طنطا الذي أكدوا على مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية واختيار السيسي من أجل تحقيق الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.