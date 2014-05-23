الإنتر يعرض نجم خط الوسط “جوارين” للبيع

أكدت أنباء اليوم الجمعة ان نادى انتر ميلان الايطالى لكرة القدم مستعد لدراسة العروض المقدمة لشراء نجم خط الوسط فريدى جوارين وانه تحدث بالفعل مع وكيل اللاعب بشان عرضه فى موسم الانتقالات الصيفية للبيع.

وكان اللاعب 27 عاما قد مدد عقده مع النيراتزورى فى شهر مارس الماضى ليظل فى صفوفه حتى عام 2017 ولكن ربما كانت هذه مجرد خطوة من اجل الاستفادة من عائد بيعه قبل ذلك التاريخ.

وذكر موقع اف سى انتر.نيوز أن النادى يعتزم بيع اللاعب واعادة استثمار عائد بيعه فى تدعيم صفوف الفريق حيث يشارك فى الموسم القادم فى بطولة الدورى الاوروبى.

يذكر ان اللاعب الكولومبيى شارك فى 31 مباراة بقميص انتر فى الموسم المنتهى فى بطولة الدورى وساهم فى احتلاله الخامس مما اتاح له فرصة المشاركة فى بطولة الدورى الاوروبى الموسم المقبل.

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