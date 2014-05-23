أخبار عاجلة

تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
مساء الانوار: ذكريات خوان ماكيدا مع ريال مدريد -
تغطية خاصة - العرابي: الإخوان لديهم حالة من الفزع ويبحثون عن ملاذ آمن خارج أمريكا -
تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية -
تغطية خاصة - محمد حلان: الرئيس السيسي رد الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد أن أهملت خلال الفترة الماضية -
تغطية خاصة - عاجل .. وصول الرئيس السيسي لمقر الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الإنتر يعرض نجم خط الوسط “جوارين” للبيع

Google+ Print
الإنتر يعرض نجم خط الوسط “جوارين” للبيع الإنتر يعرض نجم خط الوسط “جوارين” للبيع

أكدت أنباء اليوم الجمعة ان نادى انتر ميلان الايطالى لكرة القدم مستعد لدراسة العروض المقدمة لشراء نجم خط الوسط فريدى جوارين وانه تحدث بالفعل مع وكيل اللاعب بشان عرضه فى موسم الانتقالات الصيفية للبيع.

وكان اللاعب 27 عاما قد مدد عقده مع النيراتزورى فى شهر مارس الماضى ليظل فى صفوفه حتى عام 2017 ولكن ربما كانت هذه مجرد خطوة من اجل الاستفادة من عائد بيعه قبل ذلك التاريخ.

وذكر موقع اف سى انتر.نيوز أن النادى يعتزم بيع اللاعب واعادة استثمار عائد بيعه فى تدعيم صفوف الفريق حيث يشارك فى الموسم القادم فى بطولة الدورى الاوروبى.

يذكر ان اللاعب الكولومبيى شارك فى 31 مباراة بقميص انتر فى الموسم المنتهى فى بطولة الدورى وساهم فى احتلاله الخامس مما اتاح له فرصة المشاركة فى بطولة الدورى الاوروبى الموسم المقبل.

ا.ش.ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا