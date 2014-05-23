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النساء الرائدات في المشاريع التقنية في الشرق الأوسط الأعلى نسبيا في العالم

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النساء الرائدات في المشاريع التقنية في الشرق الأوسط الأعلى نسبيا في العالم النساء الرائدات في المشاريع التقنية في الشرق الأوسط الأعلى نسبيا في العالم

النساء الرائدات في المشاريع التقنية
>ارشيفية

وفقا لدراسة أمريكية حديثة، فإن عدد النساء الرائدات في المشاريع التقنية في الشرق الأوسط هو الأعلى نسبيا من أي مكان آخر في العالم. فما هو سر وجود الكثير من العربيات في المجال التقني؟ هل هذا مؤشر على أن المساواة بين الجنسين في تحسن مستمر، أم أن المهن في مجال التكنولوجيا تتناسب مع القيم التقليدية

ينتشر اعتقاد بان عالم التكنولوجيا حكر على الرجال والمهووسين بالعلم والتقنية، ولكن الأمر مختلف في الشرق الأوسط. خلال السنوات الأخيرة أصبح عدد الطالبات في جامعات تقنية المعلومات أكثر من عدد الطلاب الذكور.
> ويعتبر عدد رواد الأعمال في مجال الإنترنت في الشرق الأوسط الأكثر من أي مكان آخر في العالم. إذ أن المتوسط العالمي للإناث العاملات في مجال تكنولوجيا المعلومات هو 10% ، بينما يصل إلى 35 في المئة من الإناث في المنطقة العربية.
> وفازت رائدة الأعمال اللبنانية لولو الخازن باز بمبلغ نصف مليون دولار خلال برنامج تلفزيوني في دبي، ونالت الجائزة على فكرة موقعها الإلكتروني لتوظيف النساء اللواتي يعملن على حسابهن الخاص. تقول لولو: ”ما بين 35 الى 40 في المئة من العاملين لدينا نساء”. وتؤكد ان الشبكة العنكوباتية تتيح للمرأة المجال للتفوق والتميز في عالمنا هذا، وهذا ينطبق على النساء في العالم العربي اللواتي سيتاح لهن تحقيق ذلك.

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