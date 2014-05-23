أخبار عاجلة

تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
مساء الانوار: ذكريات خوان ماكيدا مع ريال مدريد -
تغطية خاصة - العرابي: الإخوان لديهم حالة من الفزع ويبحثون عن ملاذ آمن خارج أمريكا -
تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية -
تغطية خاصة - محمد حلان: الرئيس السيسي رد الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد أن أهملت خلال الفترة الماضية -
تغطية خاصة - عاجل .. وصول الرئيس السيسي لمقر الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

اعتقال رئيسة وزراء تايلاند السابقة المقالة واقتيادها لمكان غير معلوم

Google+ Print
اعتقال رئيسة وزراء تايلاند السابقة المقالة واقتيادها لمكان غير معلوم اعتقال رئيسة وزراء تايلاند السابقة المقالة واقتيادها لمكان غير معلوم

أفادت تقارير إعلامية بأن رئيسة الوزراء التايلاندية المقالة ينجلوك شيناواترا وعدد من أفراد عائلتها تم اعتقالهم، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه قادة الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مؤخرا إلى تعزيز قبضتهم على الحكم.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن ينجلوك تم احتجازها لعدة ساعات قبل أن يتم اقتيادها إلى مكان غير معلن، وذلك في الوقت الذي التقى فيه قائد الجيش الجنرال برايوث تشان-اوتشا بعدد من المسئولين، وأكد لهم على حتمية القيام بإصلاحات في الدولة قبل إجراء أي انتخابات.

واستدعى برايوث حكام الأقاليم وكبار رجال الأعمال والمسئولين إلى نادي الجيش بالعاصمة بانكوك للقاء بهم اليوم الجمعة.
> واختير ستة من أبرز قيادات الجيش التايلاندي لقيادة البلاد في المرحلة الراهنة، وذلك في الوقت الذي أوكل فيه للقيادات العسكرية بالأقاليم مهمة الإشراف على الانتخابات المحلية.

ا.ش.ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا