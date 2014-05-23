اعتقال رئيسة وزراء تايلاند السابقة المقالة واقتيادها لمكان غير معلوم

أفادت تقارير إعلامية بأن رئيسة الوزراء التايلاندية المقالة ينجلوك شيناواترا وعدد من أفراد عائلتها تم اعتقالهم، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه قادة الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مؤخرا إلى تعزيز قبضتهم على الحكم.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن ينجلوك تم احتجازها لعدة ساعات قبل أن يتم اقتيادها إلى مكان غير معلن، وذلك في الوقت الذي التقى فيه قائد الجيش الجنرال برايوث تشان-اوتشا بعدد من المسئولين، وأكد لهم على حتمية القيام بإصلاحات في الدولة قبل إجراء أي انتخابات.

واستدعى برايوث حكام الأقاليم وكبار رجال الأعمال والمسئولين إلى نادي الجيش بالعاصمة بانكوك للقاء بهم اليوم الجمعة.

> واختير ستة من أبرز قيادات الجيش التايلاندي لقيادة البلاد في المرحلة الراهنة، وذلك في الوقت الذي أوكل فيه للقيادات العسكرية بالأقاليم مهمة الإشراف على الانتخابات المحلية.

ا.ش.ا