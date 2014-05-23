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أرسين فينجر: مستعد لضم فابريجاس مجددًا من برشلونة

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أرسين فينجر: مستعد لضم فابريجاس مجددًا من برشلونة أرسين فينجر: مستعد لضم فابريجاس مجددًا من برشلونة

ذكرت صحيفة “ديلى ميرور” أن الفرنسي ارسين فينجر المدير الفني لنادى أرسنال مستعد لإعادة نجم الفريق السابق سيسك فابريجاس وضمه من نادى برشلونة الاسباني .

وأضافت الصحيفة اليوم “الجمعة” أن برشلونة يبدو على استعداد للاستماع للعروض المقدمة لشراء اللاعب في الانتقالات الصيفية.

ويبدو اللاعب “27 عاما” على استعداد للعودة للدوري الانجليزي الممتاز وتفتح علاقته القوية بارسين فينجر ووجود بند في عقده يتيح لأرسنال إعادة شرائه الطريق لعودته إلى المدفعجية .

وكان ارسنال قد وضع هذا البند في عقد فابريجاس حين باعه لبرشلونة قبل ثلاث سنوات مقابل 30 مليون استرليني ، وتكون له الأولوية في حالة عرض النادي الكتالوني اللاعب للبيع .

ا.ش.ا

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