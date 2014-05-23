دراسة : قلة النوم أو كثرته يسبب الوفاة

قام عدد من العلماء بمجموعة دراسات على مدى تأثير السهر على صحة الانسان، أوضحت الدراسات التي أقيمت على 1741 رجلا وامرأة، أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات يكون، بينهم نسبة وفيات عالية في سن مبكر، وتزداد إصابتهم بالسمنة والاكتئاب، مقارنة بأربع مرات بالأشخاص اللذين يحصلون على وقت كافي من النوم.

وأظهرت الدراسة التي نشرت في الدورية الأمريكية للتغذية الإكلينيكية، أن الحرمان من النوم يسبب تباطؤ عملية التمثيل الغذائي، مما يسبب السمنة نتيجة لبطء معدل حرق السعرات الحرارية، فالحرمان من النوم لليلة واحدة يقلل بشدة من استهلاك الطاقة لدى الإنسان الصحيح البدن، أي أن النوم يسهم في تنظيم استهلاك الطاقة أثناء النهار.‬

وأوضح العلماء أن قلة النوم أو كثرته، قد تسبب الوفاة المبكر، مؤكدين على أن ساعات النوم المثالية تتراوح بين ست ساعات ونصف إلى سبع ساعات ونصف يوميا.

وأشارت الدراسة أنه إذا قلت ساعات النوم عن الطبيعي فإنها ترفع نسبة التوتر النفسي عند المراهقين بنسبة 5%، وهذا قد يؤدى إلى ارتفاع نسبة إصابتهم بأمراض نفسية بنسبة 15%، بينما الأشخاص اللذين يسهرون يكون لديهم الرغبة في تناول الأطعمة بكثرة عن الآخرين بنسبة32%، وهذا يكون سبب في مشاكل كثيرة في الشرايين والقلب.