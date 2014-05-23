إصابة ثلاثة مجندين فى انقلاب سيارة شرطة بالطريق الدولى “النفق – شرم الشيخ”

أصيب ثلاثة مجندين ، إثر انقلاب السيارة التى كانت تقلهم عند منطقة حمام فرعون بجنوب سيناء.

كان اللواء محمود الحفناوى ، مدير أمن جنوب سيناء ، تلقى بلاغًا من قوات تأمين الطريق الدولى يفيد انقلاب السيارة رقم 2577 شرطة جنوب سيناء على بعد خمسة كيلو مترات من حمام فرعون ، مما أسفر الحادث عن إصابة كلاً من سمير طارق علام 21 سنة اشتباه كسر بالضلع الأيسر ، وأحمد عبد القادر مصطفى 21 سنة ، اشتباه كسر بالذراع الأيمن ، وحمدى عوض 21 سنة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وجميعهم من قوات أمن جنوب سيناء.

وعلي الفور ، تم نقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر ; لتلقى العلاج وأخطرت النيابة للتحقيق فى الحادث.