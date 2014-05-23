رئيس جبهة التغيير بالجزائر يحذر من مخاطر تحدق ببلاده بسبب الوضع فى ليبيا

دعا عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير اليوم الجمعة القوى السياسية الى تبنى حوار جاد وصولا لتوافق حول دستور شامل ومتماسك يخدم مصلحة الجزائر ،مؤكدا فى كلمة القاها خلال أعما ل اللقاء الوطنى لرؤساء المكاتب الولائية للجبهة ـ أنه ينبغى اللجوء الى الحوار الجاد مع جميع الاطراف المعنية فى المناقشات المقبلة حول مشروع تعديل الدستور لتحقيق توافق فى الافكار والاقتراحات .

وأشار رئيس جبهة التغيير صاحبة الفكر الإسلامى الى ان حزبه السياسى يقترح فى مشروع تعديل الدستور ضرورة تكريس حماية أكثر للمعارضة وتوسيع المواد الخاصة بالحقوق بادراج حق السكن والعمل لصالح المواطنين … كما تقترح جبهة التغييير ادراج مواد للتعريف بحقوق وواجبات فئة الشباب لمنحها فرصة استرجاع الثقة في مستقبلها ووطنها الى جانب تكريس بشكل أكبر لمبدأ المساواة بين الجنسين تماشيا مع مبادئ الدين الاسلامى الحنيف.

كما شدد رئيس جبهة التغييرعلى وجوب “تكريس مبدأ التداول على السلطة وترسيخ مبادئ الديمقراطية وحماية حقوق الانسان والحريات الفردية والجماعية .

وفيما يتعلق بالاوضاع الامنية التي تعيشها بعض دول الجوار، دعا مناصرة قادة وشعوب هذه البلدان الى تبنى سياسة التعقل والحوار والمصالحة لتحقيق استقرارها واستعادة امنها … محذرا من مخاطر تحدق بالجزائر جراء الاضطرابات التى تشهدها دول الجوار حاليا مؤكدا ضرورة مساهمة الجميع لمكافحة العنف والارهاب ونزع استخدام السلاح خاصة فى ليبي, لحماية الحدود وتحقيق الاستقرار واستعادة الامن بمنطقتى المغرب العربى وشمال افريقيا بصفة عامة.

ا.ش.ا