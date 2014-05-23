الجماعه الإسلامية بالمنيا تطلق مبادرة “لا للتفكير والتفجير”

أصدرت الجماعه الإسلاميه بالمنيا, بياناً علي هامش مؤتمر “لا للتكفير والتفجير”, الذي عقد أمس الخميس بمسجد الرحمن, بحي أبوهلال جنوب المنيا, وحضره الشيخ أسامه حافظ نائب رئيس مجلس شوري الجماعه, والشيخ رجب حسن مسئول الجماعه بالمحافظه, وقالت فيه, إن دوافعها لإطلاق مبادرة لا للتكفير والتفجير, تقديم النصح لكل مسلم ربما يتورط في قتل متظاهر أو يفكر في القيام بمثل هذه التفجيرات, وهذا واجب شرعي مقرر بقوله تعالي” وتواصو بالحق”, ويقول صلي الله عليه وسلم “الدين النصيحه”.

وتابع بيان الجماعة أنه ”نجد أنفسنا لانوافق علي ما رفضه بعض الأحبه من طرح ما يتعلق بقضايا التكفير والتفجير في هذا التوقيت, إستناداً الي أن سلطات الإنقلاب تسوم معارضيه كل سبل العذاب والنكال والإعلام الموالي له يصفهم بالكفر والإرهاب, فلا ينبغي والحال كذلك إطلاق حملة “لا للتكفير والتفجير” والتي تجعل الضحيه متهمه وتغض الطرف عن جرائم الجلاد, وسبب إختلافنا مع هؤلاء الأحبه أن هذه الحمله غير موجهه إلي المتظاهرين السلميين, لأنهم بعيدون كل البعد عن القول بالتكفير أو القيام بالتفجير, ولكنها موجهه الي من يقع في التكفير أو الإرجاء أو التفجير, أو قتل المتظاهرين سواء كان من أنصار الإنقلابين أو معارضيهم.

أكد البيان أن ، بيان وجه الحق, في هذه المسائل واجب شرعي يجب القيام به تماماً مثل واجب معارضة الإنقلاب سلمياً, وإدانة مايصدر عنه من جرائم وسياسات خاطئه, ولا ينبغي أن يشغلنا القيام بواجب عن القيام بواجب أخر, وأنه من المقرر شرعاً أنه لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجه إليه, ولاشك أن مصر وأهلها يحتاجون لهذا البيان اليوم قبل الغد, كما أن مقتضيات العدل تقتضي أن لا يحملنا الغضب أو البغض لطرف معين, أن نتجاهل أخطاء يجب تصحيحها لمجرد أنها تلحق به ضراراً, ويقول تعالي “ولا يجرمنكم شنأن قوم علي ألا تعدلوا , إعدلوا هو أقرب للتقوي”.