مسيرة بالسيارات مؤيدة للسيسي أعلى كوبرى أكتوبر تسير باتجاه وسط القاهرة

صعدت مسيرة سيارات مؤيدى للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، إلى كبرى أكتوبر من مدينه نصر فى الإتجاه المؤدى إلى وسط القاهرة و الجيزة.

وكانت الحملة انطلقت، بمسيرة سيارات يقودها اتوبيسات مكشوفة بالحملة من أمام النصب التذكارى إلى مكرم عبيد بمدينة نصر، ثم اتجهت المسيرة إلى شارع صلاح سالم.

ويذكر أن حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تقيم فاعلية اليوم أمام النصب التذكرى قبل الصمت الإنتخابى، ويقوم السيسى خلالها إلقاء كلمة للشعب المصرى.