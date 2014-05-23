رئيس بوليفيا: مشاركتي بالدوري ستضر الفريق؟ أفعل ذلك لتشجيع الشباب

(إفي): أكد الرئيس البوليفي إيفو موراليس أن فكرة خوضه مباريات مع فريق سبورت بويز بالدوري البوليفي تهدف لتشجيع الرياضة بين الشباب، رغم أنها قد "تضر بالفريق".

وصرح موراليس لقناة (ريد أونو) التليفزيونية مساء الخميس "يؤسفني أننا قد نضر بالفريق، ولكنني أؤكد مجددا أن هذه فرصة لتحفيز الرياضة".

وأكد الرئيس البوليفي أنه سيلعب بضع دقائق في مباراتين لسبورت بويز، وهو فريق متواضع ببلدة وارنيس (شرق)، أعلن مؤخرا عن إدراج الرئيس في قائمة فريقه، النبأ الذي أثار حالة من الجدل بالبلاد.

واشار موراليس (54 عاما)، المعروف بولعه بكرة القدم، إلى أن مشاركته في اللعب لا يمكن أن تعتبر تعزيزا لصفوف الفريق، بل هي مجرد بادرة تضامن وتشجيع، من شأنها أن تحفز الأجيال الجديدة على ممارسة الرياضة.

وكان الأرجنتيني نيستور كلاوسن المدير الفني لفريق سبورت بويز قد أعلن الأربعاء أن الرئيس البوليفي سيلعب مع هذا الفريق الذي يشجعه أربع مباريات خلال مرحلة ذهاب بطولة الدوري المحلي (أبرتورا) التي ستنطلق في أغسطس المقبل.

وأوضح المدرب أن موراليس سيتم الدفع به على مدار 15 دقيقة فقط في أربعة من لقاءات الفريق بمرحلة أبرتورا، مبرزا أهمية ألا يترجم هذا الأمر على أنه تقليل من حجم البطولة مثلما أشارت شخصيات رياضية بالبلد اللاتيني.

وكان ماريو كرونيموبولد رئيس نادي سبورت بويز قد أعلن قبل أيام أن الفريق يعتزم إشراك الرئيس البوليفي معه في بطولة الدوري المحلي، وهو ما أثار انتقادات من جانب عدد من المواطنين والمتخصصين في كرة القدم.

وكثر الجدل في بوليفيا مؤخرا حول هذا الأمر حيث يرى البعض أنه تقليل من أهمية بطولة الدوري، فيما تساءل البعض الآخر عما إذا كان يجوز لرئيس دولة المشاركة في بطولة رسمية لكرة القدم.