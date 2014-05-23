تشييع جنازة الملازم رامي الجنجيهى شهيد رفح‎ بحضور وزير الداخلية

شيعت الجمعة جنازة الشهيد الملازم أول رامى محمد محمد فؤاد الجنجيهى من قوة قطاع الأحراش بالأمن المركزى بشمال سيناء، والذي استشهد أثناء تأدية واجبه خلال مواجهات مع بعض العناصر الإجرامية من المهربين بالنقطة الحدودية رقم 17 بمدينة رفح حال تصديه والقوة المرافقة لمجموعة من المهربين أثناء قيامهم بتأمين العلامة الدولية بالنقطة الحدودية رقم 17 بمدينة رفح، من مسجد الشرطة بالعباسية.

وحضر مراسم تشييع جنازة الشهيد، اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والعديد من قيادات الوزارة وزملائه من الضباط والأفراد.

وتنعي وزارة الداخلية قادة وضباط وأفراد وجنود الشهيد البطل وجميع شهداء الشرطة الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وأمنه، ويعاهدون الله وشعب مصر الأبيّ على مواصلة مسيرة جهاز الشرطة في سبيل تحقيق أمن الوطن والمواطن.