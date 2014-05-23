“روني” يرغب في شارة قيادة مانشستر يونايتد

أعرب مهاجم فريق مانشستر يونايتد واين روني عن أمله في أن يتقلد شارة قيادة فريقه، مشددا في نفس الوقت على أنه لن يشكل أي مشكلة إذا فاز بها زميله الهولندي روبن فان بيرسي .

ونقلت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية عن روني قوله ” أنا مهتم بشارة القيادة.. تقلدت الشارة عدد قليل من المرات وحملها بشكل دائم سيكون أمرا عظيما ” .

ولكن المدير الفني الجديد لويس فان جال منح شارة قيادة منتخب هولندا لفان بيرسي العام الماضي ، ووصفه مؤخرا بأنه ” قائد رائع”.

وأضاف روني قائلا ” أشعر بأنني مستعد لقيادة الفريق ، ولكنه قرار المدير الفني” .

وتابع روني ” إذا تم اختيار شخص آخر ، ليس لدي أي مشكلة ، احترم قراره ، روبن هو قائد بلاده ، لقد حمل شارة قيادة الأرسنال ، وإذا أصبح روبن قائدا للفريق ؛ فأنا متأكد أنه سوف يقوم بعمل عظيم”.

ا.ش.ا