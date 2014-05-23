ضبط وكيل مدرسة و5 مدرسين يتعاطون المخدرات بكفر صقر بالشرقية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر صقر بالشرقية من ضبط وكيل مدرسة و 5 مدرسين وإداريين يتعاطون المواد المخدرة داخل مكتب مدير مدرسة الموانسة الاعدادية دائرة مركز شرطة كفر صقر .

تلقى اللواء سامح الكيلانى , مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد رفعت خضر , مدير المباحث الجنائية مفاده القبض على “صلاح علي علي ابراهيم 54 سنه وكيل مدرسة ” ينتمى لجماعة الإخوان “, محمد الحسيني السيد عبدالعال 49 سنه مدرس , حسني اسماعيل سالم محمد 43 سنه مدرس , السيد ابراهيم محمد سالم 50 سنه اخصائي تنمية ادارية , السيد محمد محمد عبدالوهاب 49 سنه مشرف نشاط , صلاح محمد محمد محمد علي 45 سنه عامل بالمدرسة ، وجميعهم يعملون بمدرسة “الموانسه الأعدادية”، وذلك حال تواجدهم داخل المدرسة يتعاطون المواد المخدرة والكحولية .. وبحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة.

تم حصر المضبوطات وهى عبارة عن ( لفافة من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 15 جرام ، عدد 2 زجاجة وسكي إحداهما فارغة ، عدد 9 زجاجات بيره ، عدد 6 أقراص مخدره ، عدد 2 شريط منشط جنسي “أريك” ، عدد 2 أسطوانة C D) .

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 8770 جنح المركز لسنة 2014 , جارى العرض على النيابة العامة .