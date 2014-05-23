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ضبط وكيل مدرسة و5 مدرسين يتعاطون المخدرات بكفر صقر بالشرقية

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ضبط وكيل مدرسة و5 مدرسين يتعاطون المخدرات بكفر صقر بالشرقية ضبط وكيل مدرسة و5 مدرسين يتعاطون المخدرات بكفر صقر بالشرقية

صورة أرشيفية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر صقر بالشرقية من ضبط وكيل مدرسة و 5 مدرسين وإداريين يتعاطون المواد المخدرة داخل مكتب مدير مدرسة الموانسة الاعدادية دائرة مركز شرطة كفر صقر .

تلقى اللواء سامح الكيلانى , مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد رفعت خضر , مدير المباحث الجنائية مفاده القبض على “صلاح علي علي ابراهيم 54 سنه وكيل مدرسة ” ينتمى لجماعة الإخوان “, محمد الحسيني السيد عبدالعال 49 سنه مدرس , حسني اسماعيل سالم محمد 43 سنه مدرس , السيد ابراهيم محمد سالم 50 سنه اخصائي تنمية ادارية , السيد محمد محمد عبدالوهاب 49 سنه مشرف نشاط , صلاح محمد محمد محمد علي 45 سنه عامل بالمدرسة ، وجميعهم يعملون بمدرسة “الموانسه الأعدادية”، وذلك حال تواجدهم داخل المدرسة يتعاطون المواد المخدرة والكحولية .. وبحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة.

تم حصر المضبوطات وهى عبارة عن ( لفافة من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 15 جرام ، عدد 2 زجاجة وسكي إحداهما فارغة ، عدد 9 زجاجات بيره ، عدد 6 أقراص مخدره ، عدد 2 شريط منشط جنسي “أريك” ، عدد 2 أسطوانة C D) .
> تحرر عن ذلك المحضر رقم 8770 جنح المركز لسنة 2014 , جارى العرض على النيابة العامة .

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