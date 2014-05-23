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مدرب الهلال: الزمالك أفضل الفرق في إفريقيا .. ونبحث عن نقطة

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مدرب الهلال: الزمالك أفضل الفرق في إفريقيا .. ونبحث عن نقطة مدرب الهلال: الزمالك أفضل الفرق في إفريقيا .. ونبحث عن نقطة

أكد البرازيلي باولو كامبوس المدير الفني للهلال السوداني أن الزمالك يعد من أفضل الفرق في إفريقيا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن فريقه جاء يبحث عن نقطة التعادل.

وفاز الهلال على مازيمبي في الجولة الأولى، بينما خسر الزمالك من فيتا كلوب، قبل أن يلتقيا الفريقين في استاد الدفاع الجوي في السابعة مساء السبت.

وقال كامبوس في تصريحات نشرتها صحيفة (قوون) السودانية: "الاستعداد للزمالك بدأ من الخرطوم وتواصل بالقاهرة، وسعيد بروح وإصرار اللاعبين في التدريبات".

وأضاف "أرى أن الزمالك أفضل الفرق في إفريقيا وأفضل من مازيمبي في الوقت الحالي، ونتيجة مباراته مع فيتا كلوب ستزيد من عزيمة لاعبي الزمالك وتصعب مهمة القاهرة".

وتابع البرازيلي "الهلال يبحث عن نقطة واحدة، ولكننا سنسعى للظفر بالنقاط الثلاثة".

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