الزمالك يدرس الهلال عبر مازيمبي .. والمدرب: لن ألعب بنفس الخطة

قام أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك بإلقاء محاضرة للاعبي فريقه عقب صلاة الجمعة تم خلالها مشاهدة مباراة الهلال ومازيمبي في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الهلال بهدف دون رد على مازيمبي بينما خسر الزمالك 2-1 أمام فيتا كلوب، ويلتقي الفريقان مساء السبت في الجولة الثانية.

وعلم FilGoal.com أن ميدو حرص على إيضاح نقاط القوة والضعف في الفريق السوداني خلال المعسكر الأبيض بعد أن قام بتدريب صباحي في العاشرة بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

ويؤدي الفريق تدريبا مساء الجمعة في السابعة على نفس الملعب.

خطة مختلفة

وعلى الجانب الآخر، نفى باولو كامبوس المدير الفني للهلال أن يلعب بنفس طريقة لقاء مازيمبي، مشيرا إلى أن كل الاختيارات مفتوحة أمامه.

وقال كامبوس: "تعرض سيرجيو لحالة تسمم، ولا أجزم بمشاركته من عدمها، ولكن التدريب اليوم سيوضح الكثير".

وأضاف لصحيفة (قوون) السودانية "سيف مساوي وبشه خارج الحسابات الآن، ولكن ربما يحدث بعض المستجدات وأتوقع مفاجآت لم تتحدد حتى الآن".

وتابع "لن أحدد من يشارك في الهجوم هل هو الجزولي أم كاريكا أم بكري المدينة أم كوليبالي، وكل الخيارات مفتوحة، إلا أنني لن ألعب بنفس الطريقة التي لعبنا بها أمام مازيمبي".

وأتم "كل لقاء له حساباته وكل الاختيارات مفتوحة لاختيار تشكيل المباراة".