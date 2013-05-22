سواسية: تحرير الجنود المختطفين وسام شرف على جبين الجيش المصري

أعرب مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز عن تهانيه القلبية للشعب المصري العظيم وللقيادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية وقيادات الجيش والشرطة والمخابرات على ما بذلوه من جهود طيبة في تحرير الجنود المختطفين بشكل سلمي ودون إراقة قطرة دم واحدة، ليثبتوا للعالم أن مصر كانت وستظل بلد الامن والامان.

واضاف أن الشعب المصري اثبت في تلك المحنة العظيمة التى آلمت الجميع انه يد واحدة، وأنه لن يسمح للمخربين والبلطجية بتوتير الامن العام، ونشر العنف والفوضى في المجتمع، والاضرار بالامن والاستقرار في الوطن.

> وأشاد المركز بالجهود الطيبة التى بذلها رجال المخابرات و الجيش والشرطة الذين يؤكدون كل يوم أنهم قادرين على تحقيق الامن وبث الطمانينة في نفوس الجماهير، وأن الايام المقبلة ستشهد حالة من الاستقرار، بسبب اصرارهم على وضع حد لاعمال البلطجة التى تشهدها بعض المناطق.

> وحذر من تكرار تلك الازمات التى تسيء لصورة مصر امام العالم، وأكد أن المتسببين فيها لاينتمون لهذا الوطن الحبيب، ويحملون أجندات خارجية، تسعى للاضرار بحاضر ومستقبل هذا الوطن.

> وأخيراً طالب المركز رئيس الجمهورية بضرورة استكمال ما بدأه الجيش المصري في سيناء، والقضاء على البؤر الاجرامية المنتشرة هناك، حتى لا يتكرر هذا الحادث مرة أخرى في المستقبل، وان يمتد ذلك لبقية مناطق الجمهورية، بحيث يتم استئصال شأفة البلطجية والقضاء على كل من تسول له نفسه الاضرار بامن واستقرار الوطن.