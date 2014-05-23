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برشلونة يواجه هلنسكي في فنلندا وديا في تكريم ليتمانن

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برشلونة يواجه هلنسكي في فنلندا وديا في تكريم ليتمانن برشلونة يواجه هلنسكي في فنلندا وديا في تكريم ليتمانن

ر (إفي): يخوض نادي برشلونة الإسباني مباراة ودية أمام إتش.جيه.كيه. هلسنكي الفنلندي في التاسع من أغسطس القادم، حسبما أأعلن اليوم الجمعة النادي الكتالوني، الذي يأمل في الاتفاق خلال الأيام المقبلة على باقي مباريات مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

وسيقام اللقاء الودي بالاستاد الأوليمبي بالعاصمة الفنلندية، حيث أقيمت دورة الألعاب الأوليمبية عام 1952 ، والذي يستوعب 40 ألف متفرج.

وتعد هذه المرة الأولى التي يواجه فيها البرسا إتش.جيه.كيه. هلسنكي، الذي توج مؤخرا بلقب الدوري الفنلندي للمرة الخامسة على التوالي.

وستشهد المباراة تكريم الفنلندي ياري ليتمانن، اللاعب السابق بالقريقين، والذي سيكون بنفس الوقت سفيرا لهذا اللقاء الكروي.

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